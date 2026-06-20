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Gündem
AA 20.06.2026 12:06

Bakan Yumaklı: Sektörümüzü daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı: Sektörümüzü daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan söz konusu Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret etti.

Kanunlarda yapılan değişikliklerle, tarım sektörünün yapısal dinamiklerini daha da güçlendirdiklerini, doğayı merkeze alan yeniliklerle, Türkiye'nin yarınlarına kalıcı bir miras bıraktıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu tarihi adımlar, sadece bugünün değil, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin tarım politikalarına atılmış sarsılmaz bir imzadır. Bu süreçte Gazi Meclisimizin çatısı altında titizlikle ve yoğun bir mesai harcayan değerli milletvekillerimize ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olsun."

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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