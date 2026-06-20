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Gündem
AA 20.06.2026 12:02

Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılıkta iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılıkta iş birliği
[Fotograf: AA]

Bakanlığın, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, anlaşmanın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu işletmesinin iki ülke arasında belirli bir süre içinde (genellikle haftalık) gerçekleştirebileceği toplam sefer hakkını ifade ediyor. Bu haklar, ülkeler arasında imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yeni Zelanda
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