Bakan Yumaklı: Halihazırda 6 tane aktif yangın var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti;

Toplam 72 yangın vardı şuan itibarıyla bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. Bir önceki günden gelen üç tane ile dün çıkan üç tane halihazırda 6 tane aktif yangın var. Dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum.

Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını. Burada enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor. Burası şu an için rüzgarın da olmaması sebebiyle bu bizim için iyi bir şey. Ancak duman var görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler.

[İzmir’deki yangın]



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Hali hazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. pic.twitter.com/UdVmBS9hQN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2024

İkinci yangın Karar'daydı. Ovacık'ta. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Burada da arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. Üçüncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar. Buranın da enerjisi düştü. Ben burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Sancaklı Köyü yakınında burada da yine dik vadiler ve bir özellikle sarp alan var. Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahalelerini yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. 2 uçak ve 11 helikopter bu bahsetmiş olduğumuz tek bir hat halinde gelen yerlere müdahale etmeye devam ediyorlar.

"Ekiplerimizin yoğun mücadelesi var"

Muğla Milas vardı dün bahsetmiş olduğum. Onun da enerjisi düştü. Gün içerisinde sanıyorum ona da güzel bir haber verebileceğiz. Karabük Ovacık'ı bahsetmiştim. Dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğanlar, burası çok inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı. Çok kısa zamanda yayıldı. Yani bizim arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yüzde 10'un üzerine çıkması ki biliyorsunuz yani yüzde 30'ların altına düştüğü zaman en büyük tehlike arz ediyor. Burada yüzde 9'lara 8'lere inmişti bir ara. Yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılmasıyla alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var.

Ben de buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Şu an için durum bu. Herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bir ekosistemin içerisindeki ki yani bizimle aynı dünyayı paylaşan canlıların maalesef ki ve de maalesef bunu hep söylüyoruz etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok.

İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da tehdit oluşturacak çok olağanüstü bir meteorolojik koşul olmadığı takdirde herhangi bir husus yok.

"Organize kötülükle de mücadele ediyoruz"

Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen ilgili arkadaşlarımın, valiliklerin açıklamalarını baz alalım.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gece boyu yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. İnsan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için. pic.twitter.com/WsrbUCjbA5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2024

İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangın sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum.

Pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli ihtimamı gösterelim, hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor.