Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.02.2024 17:30

Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlattıklarını belirterek, "Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak" dedi.

Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, Çömlekköy Barajı yapım çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çömlekköy Barajı ile Edirne'nin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Edirne'mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak. Edirneli hemşehrilerimize ve üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

 

ETİKETLER
Barajlar Edirne İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En öncelikli konumuz deprem bölgesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:46
İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
17:30
Meta ve TikTok'un, "Dijital Pazarlar Yasası nedeniyle AB'ye dava açtığı" iddia edildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ