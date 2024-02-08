AK Parti'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Besni'den Reşit Alkan, Çelikhan'dan Mustafa Bulut, Gerger'den Erkan Aksoy, Gölbaşı'ndan Hakan Toydaş, Kahta'dan Mehmet Can Hallaç, Samsat'tan Halil Fırat, Sincik'ten Mehmet Korkut, Tut'tan Ercan Öncebe aday gösterildi.

Daha önce Adıyaman Belediyesine Ziya Polat'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.

İşte adayların kısa öz geçmişleri...

ADIYAMAN: ZİYA POLAT

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunu. Elazığ ve Sakarya'da Orman Bölge Müdürlüğü yaptı.

Son seçimde AK Parti'den Adıyaman Milletvekili adayı gösterildi. 48 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

BESNİ: REŞİT ALKAN

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Enerji ve madencilik sektöründe faaliyet yürütüyor.

52 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

ÇELİKHAN: MUSTAFA BULUT (mevcut başkan)

1994'te Refah Partisi'nden Çelikhan Belediye Başkanı seçildi. 2004, 2014 ve 2019 seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi.

Eğitimci. 72 yaşında, evli ve 5 çocuk babası.

GERGER: ERKAN AKSOY (mevcut başkan)

İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösterdi.

2019'da AK Parti'den Gerger Belediye Başkanı seçildi. 37 yaşında, evli ve üç çocuk babası.

GÖLBAŞI: HAKAN TOYDAŞ

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Halen serbest avukatlık yapıyor. 51 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

KAHTA: MEHMET CAN HALLAÇ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Gaziantep ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinde Ulaşım Daire Başkanlığı yaptı.

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptı. 59 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.



SAMSAT: HALİL FIRAT (mevcut başkan)

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yaptı.

AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'nda yönetimi kurulu üyeliğinde bulundu. 44 yaşında.

SİNCİK: MEHMET KORKUT (mevcut başkan)

İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulu'nu tamamladı. İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunu. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

2014'te AK Parti'den Sincik Belediye Başkanı seçildi. Eğitimci. 47 yaşında, evli ve iki çocuk babası.

TUT: ERCAN ÖNCEBE

Preston University İşletme Bölümü mezunu. Madencilik ve enerji sektöründe yönetici olarak görev yaptı. 59 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.