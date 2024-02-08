Cumhurbaşkanı Erdoğan: En öncelikli konumuz deprem bölgesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kahta, rekor bir oy oranıyla bizleri bağrına bastı"

Geçen sene 20 Mayıs'taki Adıyaman mitingimizde Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini suhuletle atlattıktan sonra inşallah ilk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştik. Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin hemen başında Kahtalı kardeşlerime hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kahta deyince akla, söz verdi mi sözünü yerine getirir. Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, ikinci turda yüzde 81,5 ile rekor bir oy oranıyla bizleri bağrına bastı. Ya hu siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. İnşallah inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Kahta, bu defa sandıkları patlatacak, ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu? Bir devlet adamı için milletinin teveccühünden daha büyük bir şeref payesi olur mu? Sizlerin şu sevdasını gördükçe inanın mesuliyetimizin büyüklüğünün daha fazla farkına varıyoruz. Sizlerin bize olan şu muhabbetine şahitlik ettikçe omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımız tekrar hatırlıyorum. Hamdolsun bugüne kadar emanetinize halel getirmedik. Sizlere mahcup olacak, sizlerin güvenini sarsacak hiçbir adım atmadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

"İstasyon sorununu da halledeceğiz"

Her zamankinden daha fazla çalışacağız ve geldiğimde birçok pankartlar gördüm. Ama bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda, ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim, inşallah bu istasyon sorununu da halledeceğiz. Sizlere olan minnettarlığımızı eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz.

Rahmetli anacığımın da apartmana pankartını asmışsınız. "Tenzile Ana, emanetin emanetimizdir." Tenzile Anamın emaneti, sizlere efendi değil, hizmetkardır. İnşallah her zaman söylediğim gibi biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

"İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti"

Bundan bir sene önce tarihimizin en büyük yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Adıyaman ilçeleriyle birlikte depremden en fazla zarar gören, en ağır kayıpları yaşayan illerimizin başında geliyor. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim deprem şehitlerimizin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Allah yakınlarını kaybeden siz Kahtalı kardeşlerimize de sabır versin.

"İnşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık"

Depremlerde ilçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197'ydi. Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönüllülerimizle el ele vererek barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya, sorunları çözmeye gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin birinci yıldönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık.

"Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir"

Cumartesi'den bu yana Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 535'i merkezde, 165'i kırsalda toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu konuda Kahtalılardan müsterih olmasını özellikle istirham ediyorum. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir.

Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce huzurlu, güvenli ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır. Ülkemizin hangi köşesinde çözülecek hangi mesele varsa biz vaktimizi ve enerjimizi ona teksif ederek işimize bakıyoruz.

"Deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız"

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, güvenliğiyle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bakınız birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir, birileri hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyaset de yapabilir ama biz böyle basit ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız.

14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak. Bu kritik dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan Kahtalı kardeşlerimden 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarımıza çok güçlü bir destek bekliyorum.