Bakan Yumaklı: Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açıklamasının ardından Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 100'lerce iş makinesi, sair kurumların araçlarıyla hep birlikte mücadele yapmaya devam ettik. Gece olduğu için kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi. Bunların içerisinde sağlık problemi yaşayan bir vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda bizi zorlamaya devam ediyor. Rüzgar, gün içerisinde genelde 100 kilometrenin üzerinde seyretti. Kararsız olması sebebiyle bizim kurmuş olduğumuz cepheleri maalesef farklı farklı yönlere tekrar tekrar bozup oluşturmamıza sebep oldu. Bu da mücadeleyi maalesef uzatıyor. Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı."

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattığını ifade eden Yumaklı, "Umuyorum ki sabaha kadar eğer hava şartlarının farklı bir hususu olmazsa sonuç alacağız" dedi.

"Adeta bir savaş ruhu içerisindeyiz"

Bakan Yumaklı, çalışmaların orman yangını mücadelesinin ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Adeta bir savaş ruhu içerisinde veya halet-i ruhiyesi içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen, hakikaten kendisine karşı yapılan müdahaleleri tabiri caizse boşa çıkarmaya çalışan bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum. Kimileri peş peşe bütün hafta boyunca, hatta geçtiğimiz hafta da her gün neredeyse birkaç yangınla mücadele eden bu arkadaşlarımın, bu mücadeleyi de kazanacağından hiçbir şüphem yok. Yeter ki millet olarak biz dikkatli olalım ve yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim. Güçlerimizi bölmek bizim için şu anda en büyük problem. Çok basit dikkat edilebilecek hususların, bu problemleri engellediğini her seferinde anlatmaya devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili mücadelede kendilerini arayıp bilgi aldığını anımsatan Yumaklı, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve AK Parti İzmir İl Sekreteri Cüneyd Dayhan eşlik etti.