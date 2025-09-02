Açık 25.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 02.09.2025 10:34

Bakan Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şuan Karabük-Kastamonu sınırında ve Kastamonu'da 2 yangının sürdüğünü belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter" diye konuştu.

Bakan Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin Kastamonu'da açıklama yaptı.

Alevlerle mücadele sürüyor

Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.

 

"9 ayda 5 bin 832 yangınla mücadele ettik"

1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz, yangınlara hızlı müdahale bu yangınların büyümesini engelliyor. Ben aziz vatandaşlarımızın hassasiyetlerine güveniyorum. Bundan sonraki dönemde yangın konusunu üst düzeye çıkararak omuz omuza vermemiz gerekiyor.

"Zarar gören yerlerin yeşillendirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın yeşillendirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orman dediğimiz sadece ağaçtan ibaret değil burda bir ekosistem ve canlılardan bahsediyoruz. Ben her bir dalı yeniden yeşillendirecek güzel ormanların ulaşacağını ve gelecek nesillere emanet edeceğimizi söylemek istiyorum.

Bakan Yumaklı'dan "dezenformasyon" uyarısı

Ben Karabük, Kastamonu, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmakj üzere etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Mücadelelerimizde birçok arkadaşımız görev aldı, şehit olan kardeşlerimiz oldu onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Dezenformasyon konusuna atıf yapmak istiyorum. Doğru bilgiyi kamuoyumuzla paylaşıyoruz, başka hiçbir açıklamaya inanılmamasını edilmemesini rica ediyorum.

İbrahim Yumaklı Orman Yangını
