Gündem
AA 02.09.2025 10:10

Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir."

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulunmuştu.

