Bakan Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının dev bir çınar gibi olduğunu ve gölgesinin dahi huzur verdiğini ifade etti.

Kahraman polislerin 179 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ettiğini, etmeye de devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türk polisi güçlüdür, güvenilirdir, özverilidir, korkusuzdur, cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize de afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun."