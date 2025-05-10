Bakan Yerlikaya: Terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız

Bakan Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Bakırköy'deki otelde düzenlediği 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bu derneğin ahlaki ve vicdani temeller üzerine inşa edildiğini, medeniyet yürüyüşünün temsilcisi olduğunu söyledi.

Derneğin Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki katkılarının yadsınamaz olduğunu belirten Yerlikaya, bugün küresel ölçekte kurulan finans ağları, üretim zincirleri ve stratejik birlikteliklerin Türkiye'ye daha fazla işbirliği ve ortak vizyonla hareket etme zorunluluğunu yüklediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, güçlü ve dirayetli Türkiye'nin inşasını hedeflediğini anlatan Yerlikaya, "Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Bizlere düşen, hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından, kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı 'Türkiye'nin Yüzyılı' yapacağız." diye konuştu.

Ülkenin devlet geleneğinin, genç nüfusunun, stratejik konumunun, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikiminin bu güveni kendilerine fazlasıyla verdiğini dile getiren Yerlikaya, milletin huzurunu daim kılmak, şehirleri güvenle yoğurmak, çocukların geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. İstiyoruz ki iş dünyamız, emniyet ve istikrar ortamında daha üretken hale gelsin, ülkemizi büyütsün. O nedenle, hepimizin ortak sorumluluğu olan güven iklimini korumak ve geliştirmek birinci vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Kararlılıkla sürdürdükleri mücadele neticesinde organize suç yapılarının inlerine bir bir girildiğini, zehir tacirlerine ve suç odaklarına darbe üstüne darbe indirildiğini belirten Yerlikaya, amaçlarının sadece suçla mücadele değil aynı zamanda huzurun ve güvenin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesi olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte hayata geçirdikleri birçok projede ASKON üyelerini yanlarında gördüklerini söyledi.

Gül, derneğin ülkeye faydalı işler yaptığını ifade ederek, "Bunun dışında da zekat müessesi başta olmak üzere, üzerlerine düşen sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. İstanbul'un huzuru arttıkça yatırımcılarımızın işlemleri de artacaktır." dedi.

Bölge, yatırım için cazip hale geldi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş süreci için teşekkür etti.

Yabancı çalışanlarla ilgili yasal prosedürlerin bugünün dinamiklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Aydın, birçok sektörde, tarım, inşaat, tekstil, lojistik ve ev hizmetleri gibi alanlarda yerli iş gücüne ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Aydın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yıllardır süren terörle mücadelenin ardından artık yatırım için çok daha güvenli ve cazip bir bölge haline geldiğini, sağlanan huzur ve güven ortamının iş dünyası açısından yeni fırsat kapıları araladığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programa İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ASKON üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda Bakan Yerlikaya, basına kapalı sunum da yaptı.