Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.06.2025 12:41

Bakan Yerlikaya: Darbenin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değil

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil, milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Darbenin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değil

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Hukuki Araştırmalar Derneğince (HUDER) gerçekleştirilen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi"nin kapanış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlendi.

Meclis Tören Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, buradaki konuşmasında, anayasanın, bir milletin zaman ve tarih karşısındaki duruşunu gösterdiğini; aynı zamanda o milletin ortak aklını, iradesini ve vicdanını yansıttığını belirtti.

Anayasanın yalnızca bir hukuk metninden ibaret olmadığını, bir milletin kimlik belgesi niteliğini taşıdığını kaydeden Yerlikaya, buna karşın insanın ve toplumun zamanla değiştiğine ve dönüştüğüne işaret etti.

Yerlikaya, "1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasanın, dönemin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yansıtabilen, hem değerlere hem de zamana uyumlu bir yapıda olması gerektiğine dikkati çeken Yerlikaya, "İnanıyoruz ki yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'nın temel taşı olacaktır." diye konuştu.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Anayasa İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Numan Kurtulmuş: Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
ABD'de kargo gemisinde çıkan yangın söndürülemedi: 3 binden fazla araç sulara gömüldü
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'lerle ilgili teknik düzeyde görüşmelere başlandı
12:40
Numan Kurtulmuş: Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır
12:18
Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine 'Teftiş Kurulu' genelgesi
12:12
İsviçre'de buzul çökmesiyle neredeyse yok olan Blatten köyünde bir ceset bulundu
12:08
Depremde yıkılan apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dava açıldı
Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteyli ile serinliyor
Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteyli ile serinliyor
FOTO FOKUS
Otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
Otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ