MSB kaynakları: Kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye, gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır"

"İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran’ın nükleer programına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir.

Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır."

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde son durum

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir."

NATO Zirvesi ve savunma harcamaları

Milli Savunma Bakanlığı, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen Savunma Harcamaları ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerindedir. İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Vaşington Anlaşmasının 3’üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Hollandalı mevkidaşı ile imzaladığı niyet beyanı

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, NATO Zirvesi sırasında Hollandalı mevkidaşı ile imzaladığı Niyet Beyanı'nın kapsamına ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu Niyet Beyanı Lahey'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesi ile 24 Haziran 2025 tarihinde imzalanmıştır. İki ülke Savunma Bakanları ve üst düzey görevlileri arasında karşılıklı ziyaretleri artırma, ilgili makamlar arasında savunma meseleleri üzerine müşterek danışmanlık/askeri politika görüşmeleri icra etme isteklerini beyan etmişlerdir."

Suriye'de kiliseye gerçekleşen terör saldırısı

Bakanlık kaynakları, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi’ne gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye’nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’ne 22 Haziran 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye’nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir.

DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye’ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak.

Ülkemizde olduğu gibi Suriye’de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle işbirliğine devam edeceğiz.

Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye’yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz."

Terörle mücadele harekatı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkenin iftihar kaynağı olduğunu belirterek, 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre; geçtiğimiz hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu, arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında, 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 şahıs yakalandı, 991 şahıs ise engellendi. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 oldu.

Bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram (72,165 g) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suriye Harekat Alanlarında sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.



Aktürk, FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğü ve bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edileceğini vurgulayarak, bu yıl içerisinde 102 personelin Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldığı bilgisini verdi.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, "Azerbaycan’ın huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 107'nci Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki mükemmel uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguluyoruz" dedi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temasları hakkında bilgi verdi:

"Sayın Bakanımız, NATO'nun gündemindeki konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumuna Cumhurbaşkanımıza refakaten katılım sağlamış, NATO Savunma Bakanları için düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya Cumhurbaşkanı ile Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere katılmış, Savunma Kritik Hammadde Stoklarının Temini, Depolanması, Taşınması ve Yönetilmesi İçin Çok Uluslu İş Birliği Kapasitesinin Kurulması Projesi Niyet Mektubu ile Hollanda'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir Niyet Mektubu'nu imzalamış ve bazı Müttefik ve Ortaklık Ülkeleri Savunma Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmiştir."

Tuğamiral Aktürk ayrıca, 23 Haziran'da, Genelkurmay Başkanı'nın resmî davetli olarak Ankara'ya gelen Slovakya Genelkurmay Başkanı'nı ağırladığını ve 24 Haziran'da ABD Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Aktürk, İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz" dedi.

Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasının sürdürülebilir bir barış süreci başlatılması için elzem olduğunu ifade eden Aktürk, "Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Doğal afetlerle mücadele

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan “Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü” kapsamında; Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir’in 7 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 13 helikopterin, 135 sorti yaparak 408 ton su attığını, 2025 yılında meydana gelen 14 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 25 helikopter ile 189 sorti yapılarak destek sağlandığını aktardı.

Envantere giren yeni silah sistemleri

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE AŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen 105 mm'den 203 mm'ye kadar topçu sistemlerinde kullanılabilen Türkiye'nin ilk çok maksatlı tapasının, kalifiye edilerek seri üretime hazır hâle getirildiğini söyleyen Aktürk şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik su altı teknolojilerinin de geliştirileceği Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin 'Gülçin Yarımay Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (EGEM)2 21 Haziran’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te açılmıştır.

Son olarak kuruluşundan bu yana ülkemizin millî gücü olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz; Ticaret Bakanlığımız tarafından, ihracat işlemlerini daha etkin ve hızlı biçimde yürütmesini sağlayacak ve dış pazarlarda rekabet gücünü artıracak 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsüne alınmıştır."

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirten Aktürk şu bilgileri verdi:

"1 Temmuz’da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi '2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 29 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 1 Temmuz-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir."