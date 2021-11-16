Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Yanık: Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiği bilgisini paylaştı.
"Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız"
Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız" açıklamasını yaptı.
Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir.https://t.co/hscmhGGc2k https://t.co/jBmlH2TE3o— Derya Yanık (@deryayanikashb) November 15, 2021
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