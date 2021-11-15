Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki temaslarını sürdürüyor.

Lübnan'da Türk kökenli bir aileyi evinde ziyaret eten Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden fotoğraflarını da paylaştığı ev ziyareti hakkında, "Beyrut'ta bize kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımızla bir araya geldik, sofralarını paylaştık. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz büyük bir aileyiz" açıklamasını yaptı.

#Beyrut’ta bize kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımızla biraraya geldik, sofralarını paylaştık.



Dünyanın neresinde olursak olalım, biz büyük bir aileyiz. pic.twitter.com/bCz0Pesog1 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 15, 2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tahran'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelmişti.

Çavuşoğlu, ilk temasını Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu'nun yarın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya gelmesi bekleniliyor.