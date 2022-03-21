Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Tersine Beyin Göçü ile 63 araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47’si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor" dedi.
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Etiketler: Mustafa Varank Göç
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