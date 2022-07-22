Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde, kahraman Türk kadını Nene Hatun’un memleketi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlattığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarın Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Varank, Erzurum’un Türkiye ve millet için değerini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirtti:

"Selçuklu'dan bu yana, milletimiz ne zaman bir istiklal mücadelesine girişse Erzurum hep en ön safta yer aldı. Bugün de ülke olarak her alanda verdiğimiz mücadelede, askeri, siyasi, ekonomik hiç fark etmez, en büyük destekçilerimizden biri yine Erzurum'dur. Dolayısıyla, bu kadim kentin bizim nezdimizde çok ayrı bir yeri var. Biz tabii, Erzurum için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Ama yine de bu bilinçle, şehrimizi hak ettiği noktalara taşımak, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

"Anadolu'nun çatısından gökyüzünü izleyeceğiz"

Bakanlık olarak kente kazandırdıkları ve şehrin üretim, istihdam, ihracatına önemli katkılar sunan projelerin açılışını yapacaklarını ve yenilerini başlatmak üzere imzaları atacaklarını dile getiren Varank, akşam da tüm gökyüzü ve uzay meraklılarıyla Erzurum’da ilk kez düzenledikleri Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde bir araya geleceklerini anlattı.

Antalya’da, Diyarbakır’da ve Van’da ateşledikleri bilim ve teknoloji meşalesini Erzurum’a taşıyacaklarına işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Anadolu’nun çatısından hep birlikte gökyüzünü izleyeceğiz. Böylece, bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, bu kalkınma sürecini daim kılacağız. Zaten biliyorsunuz, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni Erzurum'da kurduk. Şu anda teleskobun aynalarının yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine belki de Erzurum'dan imza atacağız. Biz Erzurum’u güzel ülkemizin mihenk taşlarından biri olarak görüyoruz. Erzurum güçlü olduğunda, Erzurumlu refah içinde olduğunda Türkiye’nin selamete ulaşacağını biliyoruz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz."

"İstihdamın artması için yoğun çaba içindeyiz"

AK Parti döneminde kente tarım, şehircilik, eğitim, sağlık ve gençlik başta olmak üzere birçok alan ve sektörde 50 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarının altını çizen Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilde reel ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Bu amaçla sanayi bölgelerinden Ar-Ge ekosistemine, KOBİ'lerden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda etkili politikaları tasarlayıp uygulamaya geçirdiklerini belirten Varank, "Mesela, 2002’den bu yana ilimizdeki 3 OSB’nin altyapılarını geliştirmek üzere 52 milyon lira kredi desteği sağladık. Bu sayede OSB'lerde üretim yapılan parsel sayısını 2 kat artışla 111'e, istihdamı da yaklaşık 10 kat artışla 7 bine çıkardık. Benzer şekilde, 128 milyon liralık yatırımla 4 yeni sanayi sitesini ilimize kazandırdık. Böylece, Erzurum’daki KSS sayısını 8’e, buralardaki istihdamı da 2 kat artırarak 4 bine yükselttik" diye konuştu.

Bakan Varank, güncel fiyatlarla 75 milyon lira yatırım yaparak Erzurum’a bir teknopark kazandırdıklarını anımsatarak, ayrıca kentte KOSGEB'le 4 binin üzerinde KOBİ’ye güncel rakamlarla 155 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

"Durmak yok, yola devam"

Tamamlanan yatırımlarla kentte 5 binin üzerinde ilave istihdam sağlandığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Biz burada durmuyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik 'durmak yok, yola devam.' Sayın Cumhurbaşkanımız ekibini çok çalıştırır. Eğer tembellik ederseniz onun ekibinde olma şansınız yok. Ben kendimden örnek vermeyi sevmem ama bunu bu kürsüden söyleyeceğim. Yarın inşallah Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü hep beraber kutlayacağız ve buradan Kayseri'ye geçeceğim. Oradan Giresun'a, sonra İstanbul'a, oradan Çanakkale'ye ve oradan da Antalya'ya geçeceğim. Bütün arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Çünkü bu ülkenin hizmete, kalkınmaya ihtiyacı var. Bugün de Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle hayata geçen 18 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Projelerin yatırım tutarı güncel rakamlarla 70 milyon lirayı buluyor. Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serasından, OSB altyapılarına, Mobilya İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden, İŞGEM'e, beceri atölyelerinden, üretici kadın kooperatiflerine, tarım makine parklarından, kompost ve kaba yem üretim tesislerine kadar birçok alanı ilgilendiren projelerden bahsediyoruz. Bu projeler şehrinizin sanayicilerine, çiftçilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Erzurum’un ekonomisine güç katacak."

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan 2022 yılı projelerinin değerlendirme sürecini tamamladıklarını ve kentte de bütçeleri toplamı 8,3 milyon lirayı aşan 3 projeyi destekleyeceklerini bildiren Varank, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 'Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam', Şenkaya Belediyesinin 'Süt Toplama' ve Hınıs Belediyesinin 'Mandıra' projelerini, bu yıl destekleyeceğiz" dedi.

Bakan Varank, bu projelerle de ildeki hayvancılık potansiyelini harekete geçireceklerine dikkati çekerek, ayrıca engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını da destekleyeceklerini söyledi

"Muhalefet yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor"

Bakan Varank, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde, kentteki 18 projenin imza ve açılış törenlerini yaptıklarını söyledi.

Bakan Varank, birileri gibi ortada dikili tek bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden olmadıklarını söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Son dönemde bakıyorsunuz, bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamışlar. Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlarmış. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. Tabii baktığınızda insan hak vermiyor da değil. Milletin huzuruna çıkıp anlatacak icraatları olmayınca, onlar da ne yapsınlar, çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar."

"Tatil yapmaktan hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar"

Ana muhalefeti eleştiren Varank, şöyle devam etti:

"Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamış, siyaseti anlayamamışlar. Allah aşkına, Erzurumlu kardeşlerimiz bu laf cambazlığını yer mi, elbette yemez. Bu yüce millet böyle kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Emin olun, eğer gerçekten hakkıyla siyaset, hizmet yapmak isteseler, böyle saçma yollara başvurmazlar. Ellerinde o kadar çok Büyükşehir Belediyesi var ki öyle halis niyetleri olup hizmet etmek isteseler, oturup oralarda çalışırlar, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler herhalde hizmet edecekler ama tatil yapmaktan da fırsat bulamıyorlar. Koskoca 4 yıl oldu, Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, Adana’da bir tane kayda değer icraatlarını duydunuz mu? 'Ya şu konu gerçekten çok büyük sorundu, bunlar geldi çözdüler' denildiğini hatırlıyor musunuz, ben hatırlamıyorum. Gerçekten de duyamazsınız çünkü onların öyle bir dertleri yok. Gerçekten belediyecilik görmek istiyorlarsa Erzurum'a gelsinler bu şehirde neler yapılıyor görsünler."

"AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı yalanını ısrarla dillendirebiliyorlar"

Bakan Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum ziyaretine de değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş, bizde de zamanında yol yürüyen kişilerden bir tanesi. Demiş ki burada 'Biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası mezbaha süt tesisi kuracağız' ama bilmiyor ki Avrupa'nın en büyük tesislerinden bir tanesini zaten büyükşehir belediye başkanımız burada kurmuş, işletiyor. İşte bu arkadaşlarla da beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu ama Erzurum'a gelsinler görsünler, Büyükşehir Belediyemiz ne yapıyor, bizle beraber neleri hayata geçiriyor. Ama onların öyle bir derdi yok, gelip buralara bakmazlar. Nasıl ki biz onları fabrikalara davet ettiğimizde de o davetleri asla kabul etmiyorlar, her ekrana çıktıklarında 'AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı' yalanını ısrarla dillendirebiliyorlar. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında. Bunların kısır siyasetinden ülkeye bir fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden gereken cevabı bundan önce verdiler bundan sonra da net şekilde verecekler."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser, hizmet siyasetine devam edeceklerini, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı şekilde taşıyacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttükleri "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Oltu'da paketleme fabrikası inşa ettiklerinin müjdesini veren Varank, 20 milyon lira yatırımla yaptıkları bu fabrikayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de taahhüdüyle 2 aya kadar hizmete açacaklarını ve ilçede 250 kişilik istihdam oluşturacaklarını dile getirdi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki yatırımlara faizsiz kredi desteği

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı aracılığıyla, turizm ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için yeni bir destek programı tasarladıklarını dile getiren Varank, bu kapsamda Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki firmaların yatırımlarına 3 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Varank, daha önce zemininde sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesi'nin taşınacağı yeni alanda 15 Ağustos'u geçmemek kaydıyla firmalara yer tahsisi yapacaklarını ve burada sadece bir firmanın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Bakan Varank kentteki çalışmalar konusunda bilgi aldı

Konuşmaların ardından ilgili kurumlar arasında projelerin imzaları atıldı, kurdele kesilerek toplu açılış yapıldı. Programda, protokole maske dağıtıldı.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den bilgi aldı.