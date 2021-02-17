Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi. Görüşmede, uzay ve raylı sistem teknolojileri alanlarındaki iş birliği fırsatları ele alındı.
Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Varank ile Nabiyev, uzay teknolojileriyle raylı sistem teknolojileri alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla raylı ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ortak gemi üretimi konularını görüştü.
Görüşmede ayrıca TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Azerbaycan'da ortak teknoparklar açılması ve Deneyap atölyelerinin uygulanması gibi konular da ele alındı.
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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