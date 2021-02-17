Bakan Soylu, ölümünün 28'inci yılı dolayısıyla eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bitlis'in Cebeci Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesi sonrası Bakan Soylu, Bitlis'in mezarına karanfil bıraktı.

Ankara'da Merasim Sokak'taki bombalı terör saldırısında şehit olanların da mezarını ziyaret eden Soylu, şehit yakınlarıyla konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Yüzbaşı Ertuğ Güler'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

“Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin”

Ziyaretin ardından Soylu, "Bugün 17 Şubat hem Merasim Sokak katliamının yıl dönümü hem de 17 Şubat 1993 yılında hayatını kaybeden Eşref Paşa'mızın ölüm yıl dönümü. Onlara gelmişken hem tüm şehitlerimizi hem de Gara'daki şehit olan iki komutamızı burada ziyaret ettik. Şehitler tepesi boş kalmıyor. Allah bizi onlara mahcup etmesin" diye konuştu.