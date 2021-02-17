EGM’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, 2019 yılında 1 ton 42 kilo ve 2020 yılında da 4 ton 168 kilo metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Metamfetaminin çok tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olduğu aktarıldı.

Ailelere de bu maddeyle mücadelede çocuklarına duyarlılıkla yaklaşmaları ve elde ettikleri bilgileri paylaşmaları talep edildi.