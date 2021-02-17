EGM’den metamfetamin uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu madde olan metamfetamin kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekerek, tehlikeli olduğunu ve ölümlere neden olabileceği konusunda uyardı.
EGM’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, 2019 yılında 1 ton 42 kilo ve 2020 yılında da 4 ton 168 kilo metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.
Metamfetaminin çok tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olduğu aktarıldı.
Ailelere de bu maddeyle mücadelede çocuklarına duyarlılıkla yaklaşmaları ve elde ettikleri bilgileri paylaşmaları talep edildi.
Metamfetamin;— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 17, 2021
Kuvvetli bağımlılık potansiyeli bulunan ve kullanıcılarda ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilen bir uyuşturucu türüdür.
Tehlikelidir...
Asla MET kullanma...https://t.co/HiVLihTHe8 pic.twitter.com/9ag9fYDriL