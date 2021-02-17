Terör örgütü PKK’ya 2015 yılında katılan ancak örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristin itirafları, PKK’nın kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

“Katılımlar HDP üzerinden oluyordu”

Terörist verdiği ifadede, örgüte HDP’nin Diyarbakır’daki İl Binasından katıldığını itiraf etti:

“Diyarbakır'da katılımlar HDP ve orada tanıştığım örgüt mensupları üzerinden oluyordu. Özellikle nevruz etkinlikleri katılım için çok önem arz ediyordu. Alanda gençlere yoğun şekilde propaganda yapılarak, örgüte katılmaya sevk ediyorlardı.”

“Örgüte katılım azaldı”

Örgütün Kandil’deki kampında kaldığını anlatan terörist, son dönemde örgüte katılımın azaldığını ve hatta 2020 yılında yurt içinden PKK’ya katılımın yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

“Kaçmak isteyen infaz ediliyor”

PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın kaçmaya çalışan örgüt üyeleri için “infaz” emri verdiğine dikkat çeken terörist, PKK’nın sözde sorumlularının kaçmak isteyenlere propaganda yaptığını ve onları vazgeçirmeye çalıştığını açıkladı.

“Telefonlara bilmediğim bir uygulama indirmişlerdi”

Terörist verdiği itirafta, cep telefonlarına indirilen bir uygulama ile mağaralarda çalışmaların yapıldığını anlattı.

Program aracılığıyla mağara yapılacak alana gelerek gerekli ölçümlerin yapıldığı, mağara kapısının ve havalandırmanın nerede olacağının tespit edildiği bilgisini verdi.

Terörist, terör örgütü PKK’ya katıldığı için pişman olduğunu söyledi.