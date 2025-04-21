Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A ile dünyada 11 ülkenin arasına girmiş olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TRT Haber'de bugün hizmete alınacak olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin TÜRKSAT 6A uydusu ile birlikte 11 uydu üreticisinden biri olduğunu belirterek, "Öncelikle bize haberleşme, sivil ve askeri haberleşme noktasında yüzde 100 bir emniyet sağlamış olacak ve aynı şekilde televizyon yayıncılığı konusunda da daha yüksek bir kaliteyle inşallah yayınlarınıza, yayınlarımıza devam etmiş olacağız. Bu ne demektir? Oralara erişme demektir. Oralara hizmet satma demektir. Ticaretimizi geliştirme demektir, diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti;

Türksat 3A uydumuzun 2006 yılında üretilmeye başlamasıyla biz ihale şartnamemize, Türk mühendislerin eğitilmesi ve üretim sürecine katılma şartını koymuştuk. Ondan sonraki bütün uydularımıza da, 5 tane uydumuza da aynı bu şartı devam ettirdik. 2014 yılında bizim TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları TÜRKSAT'ımızla beraber bir araya geldiler ve 2014 yılında bu işin nikahını kıydılar tabiri caizse, imzaları attık. Proje geliştirme süreçleri devam etti. 2018 yılında da bu işin fiili olarak üretime başladı. TUSAŞ tesislerinde Kahramankazan'daki kurduğumuz Ulusal Uzay Sistemleri Test ve Entegrasyon Merkezi'nin orada üretime başlandı. 2024 yılında da üretimi tamamlandı ve Temmuz ayı içerisinde SpaceX'in Cape Canaveral fırlatma üssünden gönderdik ve yörüngesine yerleştirdik. 17 Şubat'ta ilk test yayınını yaptık. Şimdi resmi hizmete alma töreni ve tam kapasite kullanma ile ilgili bugünden inşallah son adımımızı atmış olacağız.

"TÜRKSAT 6A 25 yıl ülkemize hizmet edecek"

Buradaki görev süresi teorik olarak biz 15 yılı hesaplarız. Mesela TÜRKSAT 1B 12 yıl, TÜRKSAT 1C 14 yıl, TÜRKSAT 2A 15 yıl hizmet ederek ömürlerini tamamlamışlar. TÜRKSAT 3A ise 17. yılını tamamladı, devam ediyor. Muhtemelen 20. yıla gelecek. Şöyle, siz gerek yörüngesine yerleştirinceye kadar, gerekse yörüngesinde sabit tutmak için belli zaman dilimlerinde ateşlemeler yaparak mevcut yakıttan kullanırsınız ve onu yörüngesine tekrar oturtursunuz. Buna bağlı olarak bu süre 15 yıl, 20 yıl, 25 yıla kadar gitmektedir. Biz TÜRKSAT 6A ile ilgili muhtemelen 25 yıllık bir ömür, teorik olarak 15 olmasına rağmen 25 yıllık bir sürede ülkemize inşallah hizmet edecek.

TÜRKSAT 6A Türkiye’ye ne kazandıracak?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albdulkadir Uraloğlu: Vatandaş daha kaliteli bir televizyon yayıncılığı izlemiş olacak. Bizim döviz harcayarak aldığımız edindiğimiz uyduları artık yerli üretimle döviz harcamadan üretmiş olacağız. pic.twitter.com/E7L3GKHz8W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 21, 2025

TÜRKSAT 6A ile vatandaş daha kaliteli bir televizyon yayıncılığı izlemiş olacak. Ama bir taraftan da baktığınız zaman bizim döviz harcayarak aldığımız, edindiğimiz uydular artık yerli üretimle, bir döviz harcamadan üretmiş olacağız. Onun ötesinde de inşallah bunla bu hem hizmeti satarak hem de uydu üretimi yaparak, onu satıp ülkemize döviz girişini sağlamış olacağız.

"Gençler bundan sonra uzay teknolojileri noktasında Türkiye'de fiili olarak da görev yapacaklar"

Biz bundan sonra artık dünyada 11 uydu üreticisinden birisi olduk. Bir kere yeni uydular üreteceğiz ve Türk mühendisler ve Türk girişimciler artık bu projelerin bundan sonra parçası olacak diyebilirim. TEKNOFEST'te roket üreten, tasarlayan, kafa yoran kardeşlerimizi, biz zaten bir taraftan da bu festivallerde takip ediyoruz. Orada gerçekten katkı sağlayacak olan kardeşlerimizi de mezun olduklarında da istihdam noktasında ciddi inisiyatif kullanıyoruz. Artık o gençler bundan sonra uzay teknolojileri noktasında Türkiye'de fiili olarak da görev yapacaklar diyebilirim.

"Darbe girişimindeki hedef noktalardan bir tanesi de TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesiydi"

15 Temmuz hain darbe girişimindeki hedef noktalardan bir tanesi de bizim TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesiydi. Niye? Çünkü uydu yayınlarının aktarıldığı yer burasıydı. Hemen benim arkamda bulunan çanak anten hedef alındı. İki arkadaşımız şehit oldu ve burada uydu yayını kesilmeye gayret edildi vatandaşlarımızın bilgilendirilmesinin önüne geçmek için kesilmeye çalışıldı. Ama buradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar, gerçekten o gelen ekip teknik bir ekip olmadığı için darbeciler, onları çok başarıyla oyaladılar. Onlar bu yayını kestiremeyeceğini anlayınca bu mekanı boşalttılar ve uçaklarla maalesef Cumhurbaşkanımız, silahlı terör örgütü diyor ya, tam da gelip buraları bombaladılar. Ancak bizim o gün ya da o süreçte aktif olmayan antenimiz ve merkezimiz olduğu için yayınlarımıza devam edebildik. Yani tabiri caizse onları arkadaşlarımız boş binayı ya da işlevsiz binayı bombalatarak diğer yerleşkemizden yayına devam etme imkanı sağlamış oldular.