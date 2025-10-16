Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
AA 16.10.2025 15:40

Bakan Uraloğlu: 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu: 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlandı.

5G ihalesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, "Beklenen bir süreçti. 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak." diye konuştu.

5G ihalesinde en yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu
5G ihalesinde en yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu

Uraloğlu, ihale sürecini yöneten ekibe teşekkür ederek, "Gerek ihale dokümanının hazırlanması gerekse de tekliflerin verilmesi noktasında üç operatörümüzü defalarca dinledik, onların görüşlerinden yararlandık, tekliflerini aldık, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

5G Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
