Gündem
AA 16.10.2025 13:32

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında

Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Geminin limana yanaşması için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geminin liman sahasına alınması planlanıyor. Ardından tahliye işlemlerinin başlaması ve yardım malzemelerinin Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Gemiyle bebek maması, hazır gıda ve konserve ürünlerden oluşan yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşınıyor.

Gazze AFAD
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
