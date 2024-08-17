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TRT Haber 17.08.2024 02:06

Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

5 ilde orman yangını
5 ilde orman yangını

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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