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Gündem
AA 17.12.2024 12:58

Bakan Tunç: Şer odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, ülkemize pranga vurmak isteyen şer odaklarıyla mücadelemizi, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Tunç: Şer odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımda, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını belirterek, "Türkiye tehditle, sinsi tuzaklarla, kirli oyunlarla hizaya sokulacak, boyun eğdirilecek ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyen vesayet odaklarının, kirli zihniyetin, şer güçlerin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık darbe girişimi olduğunu bildiren Tunç, "Ülkemizin önünü her 10 yılda bir darbelerle kesen vesayetçi zihniyet, kapatma davası, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, Gezi olaylarıyla ulaşamadıkları karanlık emellerine, devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ eliyle emniyet ve yargı üzerinden ulaşmak istemiştir." açıklamasını yaptı.

Vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık'ta sahte delillerle anayasal düzenimizi ve demokratik kazanımlarımızı hedef alan bu hain girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletimizin liderine duyduğu sarsılmaz güvenle boşa çıkardık. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde olduğu gibi hiçbir zaman milli irade bayrağını yere düşürmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, ülkemize pranga vurmak isteyen şer odaklarıyla mücadelemizi, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, temel hak ve özgürlükleri koruyarak güçlendirmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İç cephemizi tahkim ederek milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha huzurlu bir geleceğe taşıyacağız."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç FETÖ Terörle Mücadele
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