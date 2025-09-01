Açık 29.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.09.2025 11:57

Bakan Tunç: Hukukun üstünlüğü esasıyla çalışmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin Yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç: Hukukun üstünlüğü esasıyla çalışmaya devam edeceğiz


Bakan Tunç, 2025-2026 Adli Yıl mesajını NSosyal medya hesabından paylaştı.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlık vurgusu yapan Tunç, "Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Adalet politikalarının temelini, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık ile bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancın oluşturduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapımızı geliştirmeye, insan kaynağımızı güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye, reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Yılmaz Tunç, demokrasiyi, milli iradeyi, ülkenin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirtti.

"Dezenformasyona izin vermeyeceğiz"

"Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracaklarını, gelecek nesillere daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, şu görüşleri paylaştı:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin Yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için görevlerini yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarımızı ve personelimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

