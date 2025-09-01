Yasa dışı bahse aracılık eden suç örgütünün yöneticisi itirafçı oldu

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 38 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Gökhan Reis "suç örgütü elebaşı", Ali Kerim Gürkem, Nezih Yaman ve Melih Yaman ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.

İddianamede, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yapılan ihbarların ardından soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Örgüt yöneticisinin itirafları

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Melih Yaman, iddianamede yer verilen ifadesinde, kardeşi Nezih Yaman'ın yönlendirmesiyle bahis işinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka kartı teminine başladığını ve bundan komisyon kazandığını ifade etti.

Yaman, kardeşinin yasa dışı bahisteki para transferlerinde kullanmak için tanıdıklarının banka hesaplarını temin ettiğini ve bu hesapları "set" diye tabir ettiğini belirtti.

Kardeşinin daha önce de kart kopyalama işi yaptığını ve cezaevine girdiğini bildiren Yaman, kurdukları sistemi şöyle anlattı:

"Hesaplarını veren şahıslar aynı zamanda kendi adlarına telefon hattı açtırıyorlardı. Bu hesaplara bu hatları tanımlatıyorlardı. Bize bu hesapları bu şekilde veriyorlardı. O dönem Ali Kerim Gürkem'in de olduğu Telegram grubunda hesaplar sıralı olarak paylaşılıyordu. Daha sonra yasadışı bahis oyuncuları bu hesaplara para attığında Gürkem'in grubunda bulunan çalışanları hesaba para gelip gelmediğini bize soruyorlardı. Biz de hesapları mobil bankacılık üzerinden açıp para geldiğinin onayını veriyorduk. Ben Ali Kerim Gürkem'in grubunda çalışanları hiç görmedim. Bu sistemde, hesaplarda biriken paraları zaman zaman kazanan oyuncuların hesaplarına gönderiyorduk. Kazanan olmadığı zaman biriken parayı bize söylenilen Paribu'daki Tether adreslerine atıyorduk. Bu grup ile yaklaşık 3 ay kadar çalıştık."

Sanal kumardan elde edilen paraları Kıbrıs'a taşıdı

Yaman, Telegram gruplarında Kıbrıs'ta yaşadığını söyleyen bir kişinin kendisine yasa dışı bahis kapsamında banka kartı temin etmeleri için yüzde 6 komisyon teklif ettiğini, işi yapabilmesi için de kendisinden 150 bin lira teminat istediğini söyledi.

Anlaşma yapmak için Kıbrıs'a gittiğini ve bir otelde Yasin K. ile buluştuğunu anlatan Yaman, bu kişinin kendisine, Türkiye'de kumar oynamak isteyenlerin Zoom uygulaması ile uzaktan sanal kumar oynadığını, bunun için Türkiye'de banka hesaplarına ihtiyaç olduğunu söylediğini aktardı.

Türkiye'den banka hesapları temin etmek üzere bu kişilerle anlaştığını belirten Yaman, hesaplara gelen paraları kazananların hesaplarına attıklarını, kazanan olmadığı takdirde paraları nakit olarak elden Kıbrıs'a götürdüğünü ifade etti.

Bahis sitelerinin erişim engelini aşma yöntemi

İddianamede, yasa dışı bahis oynatılan "Jojobet", "Rexbet" ve "Matbet" isimli web sitelerine ilişkin yapılan incelemelerde ise bu sitelerin tek kaynağa bağlı olduğu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engellemelerinin ardından isimlerinin sonundaki rakamları değiştirerek yayına devam ettikleri tespitine yer verildi.

Yasa dışı bahis faaliyetinin, genellikle yöneticileri ve kaynağı yurt dışı olan siteler üzerinden gerçekleştirilen bir organizasyon olduğu kaydedilen iddianamede, suç örgütü mensuplarının üçüncü kişileri bularak, bu kişilerden banka hesapları temin edip suçtan elde edilen gelirin naklini sağladıkları vurgulandı.

İddianamede, üçüncü kişilerin yasa dışı bahis faaliyeti için oluşturulmuş organizasyon içinde örgüt faaliyeti kapsamında hesaplarını kullandırdıkları, sanık Gökhan Reis'in elebaşılığını yaptığı örgütün de elde edilen gelirin nakline aracılık yaptığı ifade edildi.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden sanıkların, üzerlerine atılı suçları örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri değerlendirmesi yapıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Gökhan Reis, Ali Kerim Gürkem, Melih Yaman ve Nezih Yaman'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapis, üç bin güne kadar da adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Diğer 34 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis, üç bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.