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TRT Haber, AA 12.01.2024 13:35

Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek

Türkiye'nin en büyük adalet sarayı Başkente yapılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Adalet Sarayı inşaatının 40 ay içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Böylece, 6 binada sürdürülen yargı hizmetlerinin tek çatı altında toplanacağını belirtti.

Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek

Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahin'le Ankara'daki adliye yatırımlarıyla ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Başkent Ankara'nın nüfusunun gün geçtikçe arttığını, yargının iş yükünün de arttığını aktaran Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 2023 sonu itibarıyla 347 bin 820 derdest soruşturma bulunduğunu, ceza mahkemelerinde 80 bin, hukuk mahkemelerinde de 156 bin dava dosyasının bulunduğunu ifade etti.

Tunç, yargının iş yükünü karşılama adına daha önce Ankara'da mahkeme sayılarının arttırıldığını anımsatarak, "2002'de Ankara merkezde 263 mahkeme vardı. Bugün itibarıyla Ankara'mızda 643 mahkeme var. 178 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ankara'daki adliye binalarının 6 ayrı yerde hizmet verdiğini anımsatan Tunç, bu binaların bir kısmının kiralık olduğunu ve bunların tek çatı altında toplanması adına uzun zamandır bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Tunç, yeni yapılacak adliye binasının yapım ihalesinin 8 Aralık'ta, sözleşmenin de 18 Aralık'ta imzalandığını belirterek, "Şu anda yüklenici firma Ankara Adliyemizin inşaat çalışmalarına başladı. 40 ay gibi bir süre içerisinde Ankara Adliyemiz tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunulmuş olacak. Toplam 662 bin metrekare alana sahip olacak Ankara Adliyemiz." dedi.

"Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olacak"

Yeni adliyenin yatay mimariye sahip olacağını ve Yenimahalle ilçesinde bulunacağını bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"(Yeni Ankara Adliye Sarayı) Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan adliyemiz olacak. İçerisinde 399 tane duruşma salonu olacak. 2 bin 640 araçlık otoparkı olacak. 650 kişilik de konferans salonu olacak. Özellikle yeşil bina dediğimiz, üzerinde güneş panellerinin ve doğal havalandırmalarının bulunduğu, akıllı bina şeklinde tasarlanan, Ankara'ya da yakışacak çok önemli bir projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Hem Türkiye'mizin hem de dünyanın en büyük adalet sarayı olacak. Bunun içerisinde inşallah adaleti tecelli ettirecek olan hakim ve savcılarımız, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin, en adil şekilde hizmet almalarını sağlamış olacak.

6 ayrı binada çok dağınık bir vaziyette şu anda yargı hizmetleri Ankara'da sürdürülüyor. Hem avukatlar açısından bu zor, hem hakim ve savcılar hem de vatandaşlarımız açısından. Şimdi artık Yenimahalle'de inşa edilecek adalet sarayımızla yargı hizmetlerimiz daha kaliteli şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş olacak."

Gölbaşı ve Nallıhan'a da yeni adliye binaları yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye binasının yapımının yanı sıra Ankara'daki diğer yargı hizmetleri açısından yatırımların da sürdüğünü kaydetti.

Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığının yeni binaya ihtiyaç duyduğunu belirten Tunç, ihale sürecinin tamamlandığını, inşaata yüklenici firma tarafından başlanacağını belirtti.

UYAP sisteminin de bünyesinde olduğu Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü için de yeni bina yapımı adına teklif yaptıklarını aktaran Tunç, Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının Etimesgut'ta devam ettiğini, inşaatın yüzde 74'ünün tamamlandığını, Haziran ayında yapımının tamamlanacağını söyledi.

Yargıtayın Ahlatlıbel'de yapılan yeni binaya taşınmasının ardından tarihi binanın restorasyona alındığını söyleyen Tunç, restorasyon sonrası bu binanın da adalet hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, ayrıca Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerine de yeni adliye binalarını kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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