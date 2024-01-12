SSB Başkanı Görgün: 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekide:

2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek.

Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak.

İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak.

İSTANBUL Fırkateyni’nin 19 Ocak’ta envantere alınak. İSTANBUL’un yanı sıra Denizde İkmal Muhabere Gemisi “Derya” da teslim edilecek.

5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak.

Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.

185 ülkeye 230’un üzerinde ürünümüzü ihraç ediyoruz.

Milli İHA kameraları

Cats yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildi TB2’lerle beraber.

Aselflır kalifikasyon testleri bitti, her anlamda daha iyi lazer işaretleyicisi anlamında bunun da bu ay seri üretimi başlıyor ilk siparşilerini de şirkete vereceğiz. ASELSAN üretecek bunları.

İHA’lar iiçin geliştirdiğimiz kameraların seri üretimi olacak. Cats’lerin zaten seri üretimi var.

Ama var olan en iyi kamere Aselflr500’ün seri üretimi ve teslimatları gerçekleşecek.

Gökbey'de ilk teslimat jandarmaya yapılacak

Gökbey helikopterinin yakın zamanda ilk teslimatı jandarmaya yapılacak. Bu yıl ilk partiler teslim edilecek.

Hürkuş SSİK toplantısında 40 tane uçak sipariş veriyoruz.

