Bakan Tunç: 6 Şubat depremlerine ilişkin 273 kişi tutuklandı

AK Parti MKYK toplantısında sunum yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; 6 Şubat depremlerinin ardından yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, 81 bin 632 dava açıldığını ve 273 kişinin tutuklandığını söyledi.

En çok tutuklu uyuturucu suçundan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ceza infaz kurumlarındaki suç profillerine ilişkin de bilgi veren Bakan Tunç, tutuklular arasında en çok 123 bin 41 kişiyle "Uyuşturucu suçları", 84 bin 838 kişiyle de "Hırsızlık" suçlarının yer aldığını vurguladı.

13 bin 78 FETÖ'cü tutuklu

MKYK toplantısında terör suçlarına da ayrıca vurgu yapıldı, ceza infaz kurumlarındaki tutuklular arasında en fazla yer alan terör örgütü hüküm ve tutuklularını 13 bin 78 kişiyle FETÖ oluşturdu. FETÖ'yü 5 bin 351 kişiyle PKK takip etti.

Ayrıca Bakan Tunç, 1 Eylül'den sonra kapsama alınan ve arabuculuk sistemine dahil edilen uyuşmazlıklara ilişkin de bilgi paylaştı.

En fazla başvuruyu 213 bin 694 ile kira uyuşmazlıklarının oluşturduğunu belirten Bakan Tunç, bu başvuruların 103 bin 937'sinde anlaşmaya varıldığını söyledi.