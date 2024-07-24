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TRT Haber 24.07.2024 00:15

Ticaret teklifi komisyondan geçti

Ticaret Kanununda yapılan düzenleme Meclis Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, 'saadet zinciri' benzeri dolandırıcılık uygulamalarının önüne geçilecek. Yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışları desteklenecek. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara cezalar katlanarak artacak, Türk e-ticaret siteleri teşvik edilecek

Ticaret teklifi komisyondan geçti
[Fotograf: AA]

Tüketicinin korunmasını esas alan teklif Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Düzenleme ile haksız ticari uygulamalarda cezalar 10 kat artacak. Yerli e ticaret firmalarına destek sağlanacak, lisans destekleri artacak.

Komisyonda görüşülen teklifle, yerli elektronik ticaret pazarlarının yurt dışına satışları desteklenecek. Özellikle ev hanımlarının tercihi olan doğrudan satış sistemine de güvence getirilecek.

Saadet zincirlerine önlem

Doğrudan satış sistemlerinin "saadet zinciri" benzeri dolandırıcılıkta kullanılmasına izin verilmeyecek.

Sistemden elde edilen kazancın, yeni üye kazandırma için değil, mal ve hizmet satışında dağıtılması sağlanacak.

Düzenleme ile Reklam Kurulu'nun kestiği idari para cezaları da uzlaşma kapsamına alınacak.

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