Mesajına İnşirah Suresi’nin “Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır” ayeti ile başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, vesayetin son hamlesi, milletin son ve en kesin cevabı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılının idraki içindeyiz” dedi.



Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyonun yapıldığını, 282 bin 790 kişinin gözaltına alındığını ve 94 bin 975 kişinin tutuklandığını açıkladı.



4 yılda 597 bin 783 kişiye işlem yapıldı



Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısının 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısının ise 597 bin 783 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile süphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur” ifadelerini kullandı.

“İhanetin arkasında vesayet zihniyeti var”

FETÖ’nün 15 Temmuz’un taşeronu, o ihanetin arkasındaki aklın ise “vesayet zihniyeti” olduğuna vurgu yapan Soylu, “15 Temmuz gecesi meydanlarda veya sorumlu olduğu binada şehadeti ve gaziliği göze alan herkes, aslında neye karşı çıktığını ve kiminle mücadele ettiğini biliyordu. ‘28 Şubat bin yıl sürecek; bir sağdan bir soldan astık; millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır’ sözleriyle tanıdığımız o zihniyet, bu ülkede yaşayan ve demokrasiye inanan hiç kimsenin yabancısı değildir” dedi.



Soylu mesajına şöyle devam etti:



“Ülkemizi on yıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve Aziz Milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkân tanımıştır.



“Allah, kan ve ter döken tüm vatan evlatlarından razı olsun”



Yıllar boyunca darbeler sebebiyle, çok sıkıntılar çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi Aziz Milletimizin verdiği mücadele ise hem bu vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, hem de geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır. Bu yolda yürümemiz için bir yaz gecesi feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah hepsinden, bu vatan için şehit düşen, gazi olan, zorlukları kolaylıkla aşmamız için kan ve ter döken tüm vatan evlatlarından razı olsun.”

