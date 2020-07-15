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İletişim Başkanı Altun paylaştı: 15 Temmuz'a ait yeni görüntüler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ait Ankara'da çekilen yeni görüntüleri paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntü paylaştı. Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!"
Etiketler: Fahrettin Altun iletişim başkanı altunSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 03:38
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