Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Süleyman Soylu PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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