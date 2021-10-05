Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c
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