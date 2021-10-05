Paris İklim Anlaşması Meclis'te
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Çevre Komisyonu'nda başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını açıklamıştı.
Meclis’in açılışı ile birlikte süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna dair belgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi.
Kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Çevre Komisyonu'nda başlandı. Anlaşmaya ilişkin müzakere süreci Çevre Komisyonu'nda tamamlandıktan sonra teklif Dışişleri Komisyonu'nun gündemine gelecek.
Karar BM sekreteryasına iletilecek
Komisyonda kabul edilmesinin ardından teklif Genel Kurul'da oylamaya sunulacak. Anlaşma Genel Kurul'da onaylandıktan sonra karar Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.
Paris İklim Anlaşması, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor. Kritik anlaşma, karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor.
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