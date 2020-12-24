Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, yerli elektronik kelepçe için tarih verdi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı içinde kadın cinayetleri sayısının 259'a düştüğünü söyledi. Yerli elektronik kelepçenin de ocak ayında hizmete gireceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
'Yerli elektonik kelepçe ocak ayında hizmete sunulacak'
Bakan Soylu, elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısının tamamlandığını ifade ederek milli elektronik kelepçe için tarih verdi:
"Ocak 2021'de inşallah yerli ve milli elektronik kelepçe böylece hizmete girmiş olacak"
'Kadın cinayetleri 336'dan 259'a düştü'
Kadın cinayeti konusuyla ilgili geçen yıl sayının 336 olduğunu aktararak, sayının bu yıl 259'a düştüğünü söyledi.
Etiketler: Süleyman Soylu Kadına Şiddet Elektronik Kelepçe
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