İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

'Yerli elektonik kelepçe ocak ayında hizmete sunulacak'

Bakan Soylu, elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısının tamamlandığını ifade ederek milli elektronik kelepçe için tarih verdi:

"Ocak 2021'de inşallah yerli ve milli elektronik kelepçe böylece hizmete girmiş olacak"

'Kadın cinayetleri 336'dan 259'a düştü'

Kadın cinayeti konusuyla ilgili geçen yıl sayının 336 olduğunu aktararak, sayının bu yıl 259'a düştüğünü söyledi.