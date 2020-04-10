İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı mesajda Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bugüne sorumlulukları sürekli artan bir görev tanımı olduğunu belirtti.

Soylu "Suçlunun peşine kelepçeyle, virüs tehdidi nedeniyle evinden çıkamayan yaşlımızın kapısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir" ifadesini kullandı.

Teşkilatın, insansız hava aracı teknolojisinden siber teknolojilere, kriminal laboratuvar kapasitesinden tüm dijital altyapılara birçok alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu kapasitenin karşılığının da olumlu saha sonuçlarının alındığını söyledi.