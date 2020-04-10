Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada TSK'nın huzur ve güveni sağladığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPGli teröristlerin sızma ve saldırı girişimleri kahraman komandolar tarafından engellendi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dxakCKRFOj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020

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