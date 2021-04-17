Kısmi kapanma süreci kapsamında ilk kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00'da başladı. Kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kimsenin genel muafiyetinin bulunmadığını vurguladı.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz.

"Muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığı tek tek kontrol edilecek"

Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler.

"Pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim"

Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz.