Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın "Büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye için birçok yeniliğe imza attığını vurguladı. "Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Turgut Özal'ın, her zaman hayırla yâd edileceğini ifade etti.
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