Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemileri geçti
[Fotoğraf: DHA]
Rus Donanması'na ait iki savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin geçişlerine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanması'na ait 'Alexander Otrakovsky' ve 'Kondopoga' adlı iki savaş gemisi, sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Güvenlik gerekçesiyle, Rus gemilerine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler daha sonra Karadeniz'e doğru yol aldı
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 08:02
- 07:25
- 06:56
- 06:37
- 06:10
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ve Kıbrıs gazisine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz