Rus Donanması'na ait 'Alexander Otrakovsky' ve 'Kondopoga' adlı iki savaş gemisi, sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle, Rus gemilerine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler daha sonra Karadeniz'e doğru yol aldı