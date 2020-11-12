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Bakan Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Cabro ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamındaki görüşmede, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Genel Sekreter Vali Ömer Toroman, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz da hazır bulundu.
Görüntü alınmasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.
Etiketler: Süleyman SoyluSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:05
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