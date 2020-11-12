Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a 'geçmiş olsun' telefonu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya giren Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.
Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini telefonla arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Çavuşoğlu'na, kendi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiğini belirten Dendias, "İyi durumda olduğumu, sadece tedbir amaçlı karantinaya girdiğimi söyledim" ifadesini kullandı.
Dendias, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için dün karantinaya girmiş, resmi ziyaret kapsamında Atina'da bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile dün akşam yapmayı planladığı görüşmesini iptal etmişti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:05
Son Haberler
- 17:21
- 17:18
- 17:10
- 17:08
- 17:19
Sıradaki Haber
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz