Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini telefonla arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu'na, kendi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiğini belirten Dendias, "İyi durumda olduğumu, sadece tedbir amaçlı karantinaya girdiğimi söyledim" ifadesini kullandı.

Dendias, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için dün karantinaya girmiş, resmi ziyaret kapsamında Atina'da bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile dün akşam yapmayı planladığı görüşmesini iptal etmişti.