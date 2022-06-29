İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Soylu, kara yolu bağlantısı kesilen Şarköy’e helikopterle ulaştı.

Bakan Soylu, helikoptere binmek isteyen çocukları da kırmadı. İlk kez helikoptere binen ve gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.