Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, helikoptere binmek isteyen çocukları kırmadı
Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, yol bağlantısı kesilen Şarköy’e helikopterle ulaştı. Soylu, çocukların da helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Çocuklar ilk kez helikoptere binmenin sevincini yaşadı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da incelemelerde bulunmaya devam ediyor.
Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Soylu, kara yolu bağlantısı kesilen Şarköy’e helikopterle ulaştı.
Bakan Soylu, helikoptere binmek isteyen çocukları da kırmadı. İlk kez helikoptere binen ve gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Etiketler: Bartın Sağanak Sel Süleyman Soylu
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