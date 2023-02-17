Soylu, Ekinci Mahallesi Buket Apartmanı önüne gelerek arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti.

Burada depremin 260. saatinde yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye'yi enkazdan çıkaran ekiple sohbet eden Soylu, çocuğun durumu ve yapılan çalışmayla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Soylu, ekiplere çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Soylu, ayrıca enkazda eşi ve 3 çocuğunu arayan Mahmut Kuneşko ile de konuştu.