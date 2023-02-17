Asrın felaketinin ardından günler geçse de umut tükenmedi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, gece gündüz demeden mucize bir can için elleriyle beton yığınlarını kazıyor. Felaketin 11. gününde 5 mucize kurtuluş haberi geldi.

İşte deprem bölgesinde yaşanan mucize kurtuluşlar...

261. SAAT

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

261. saatte iki mucize kurtuluş…



Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından, 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 33 yaşındaki Mustafa Avcı sağ çıkarıldı.https://t.co/iH9EQGHKI4 pic.twitter.com/SVBlDi4EBV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

260. SAAT

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

260. saatte bir mucize kurtuluş daha gerçekleşti.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki enkazdan 12 yaşında bir çocuk sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/lw7MO7ytiG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

258. SAAT

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazından 258. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Bjs7qkBisu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

248. SAAT

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

“10 günden sonra hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması… Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.”



“Doğduğunda çok mutlu olmuştum ben. Çok şükür, bin şükür.”



11. gün enkazdan çıkarılan Aleyna’nın doktoru ve yakınları @trthaber’de. pic.twitter.com/kxbQShm1Gq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.