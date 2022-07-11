Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, hakarete uğrayan Senegalliyi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.
Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.
Etiketler: Süleyman Soylu Irkçılık
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