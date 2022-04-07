Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Gürcistan Başbakanı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
Resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Bakan Soylu, Gürcistan İçişleri Bakanlığındaki temaslarının ardından Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da yer aldı.
Etiketler: Süleyman Soylu Gürcistan
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